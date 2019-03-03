МВД опровергло слухи об увольнении арестовавших Емельяненко полицейских

Слухи о возможном увольнении сотрудников ДПС, которые 1 марта в Кисловодске задержали бойца ММА Александр Емельяненко за рулем в пьяном виде, сегодня официально опровергли в ГУ МВД по Ставропольскому краю.

- Ранее распространенная в ряде СМИ информация об угрозах и возможном увольнении сотрудников полиции, принимавших участие в задержании водителя в городе Кисловодске, не соответствует действительности. Правоохранители действовали в рамках российского законодательства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Как ранее писала "РГ", боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в пятницу вечером. Причиной стала попытка спортсмена скрыться от эвакуатора, собиравшегося увести его машину с пешеходного перехода.

В итоге он попал в аварию и смял две машины, после чего закрылся в своем автомобиле Mercedes и отказывался выходить. Задержать скандалиста попытались сотрудники ДПС, но так как тот оказывал сопротивление, они вызвали подкрепление.

Решением Кисловодского городского суда на следующий день Александр Емельяненко получил десять суток административного ареста. Наказание назначено по статье КоАП РФ "неповиновение сотруднику полиции".