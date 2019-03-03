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03.03.2019 12:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге три человека погибли, спасаясь из горящей квартиры

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге при пожаре в четырехкомнатной квартире на улице Ленской, 10/1 погибли трое мужчин. Все они выпрыгнули из окна.

Как сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пожар произошел в квартире на седьмом этаже.

В Петербурге на стройке ледокола "Урал" произошел пожар

Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть мужчин.

Установлено, что первые спасательные подразделения приехали к дому уже через восемь минут после звонка о пожаре. Пламя было локализовано через 12 минут после начала работ, тушение пожара продолжалось около часа.

В квартире полностью выгорела комната площадью 18 метров.

Сейчас на месте работ/img/icons/save.gifают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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