В Петербурге три человека погибли, спасаясь из горящей квартиры

В Петербурге при пожаре в четырехкомнатной квартире на улице Ленской, 10/1 погибли трое мужчин. Все они выпрыгнули из окна.

Как сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пожар произошел в квартире на седьмом этаже.

Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть мужчин.

Установлено, что первые спасательные подразделения приехали к дому уже через восемь минут после звонка о пожаре. Пламя было локализовано через 12 минут после начала работ, тушение пожара продолжалось около часа.

В квартире полностью выгорела комната площадью 18 метров.

Сейчас на месте работ/img/icons/save.gifают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства случившегося.