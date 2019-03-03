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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прикрывал самострой

В Сочи судью лишили полномочий за вынесение незаконных решений
Текст: Татьяна Павловская ("Российская газета", Краснодар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(7805)
Единогласно проголосовали члены квалификационной коллегии судей Краснодарского края за досрочное прекращение полномочий судьи Адлерского райсуда Сочи Александра Якименко с лишением его седьмого квалификационного класса.

Основанием стали данные о 27 гражданских делах, решения по которым были отменены вышестоящими инстанциями. Почти все эти дела касаются узаконивания многоквартирных домов, возведенных застройщиками на землях сельхозназначения, а также выделенных под ИЖС. Схема ввода в эксплуатацию самостроя хорошо известна: получив разрешение на строительство индивидуального жилого дома, ушлые предприниматели возводили многоэтажки, которые потом узаконивали через суд. В Сочи в этом плане ситуация просто аховая: по инициативе городской администрации уже вынесено 54 решения о сносе незаконно возведенных домов.

Фото: iStock
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Причем местные чиновники "прозрели" лишь после того, как в мэрию пришли правоохранители. В апреле 2018 года в Сочи началась череда обысков, а затем арестов чиновников, большинство из которых связаны как раз с незаконным строительством. Когда стали выяснять, кто помог узаконить самострой, появились вопросы к представителям Фемиды, в том числе к Александру Яковенко.

- В отношении него было вынесено пять частных определений, - констатирует председатель Совета судей края Владимир Кисляк. - Когда это выяснилось, мы вышли в ККС с ходатайством о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам предыдущего решения о взыскании.

Четырежды вынесение решения откладывалось - в связи с экстренной госпитализацией судьи как раз накануне заседания квалификационной коллегии. На пятый раз он прислал телеграмму из Германии - о том, что госпитализирован в одну из клиник Ганновера.

- Мы расценили это как злоупотребление правом, - говорит член квалифколлегии, декан юрфака КУбГУ Сергей Потапенко. - Выезд за рубеж Якименко должен был согласовать с судебным департаментом края, однако он этого не сделал. Поэтому решение о прекращении полномочий было вынесено в его отсутствие. За это проголосовали все 16 членов квалифколлегии, присутствовавшие на заседании.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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