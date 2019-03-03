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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Гражданская форма трагедии

"РГ" провела расследование причин гибели росгвардейца-срочника, которому отказали врачи
Текст: Елена Миляева, Сергей Панасенко
В Свердловской области увольнительная домой солдата-срочника закончилась трагедией: 20-летний парень умер после того, как в поликлинике по месту жительства его принять отказались.Что это - частный случай или опасный симптом? Халатность и равнодушие врачей или сбой в работе двух систем медпомощи - гражданской и военной? В этом разбирались корреспонденты "Российской газеты".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, Алексея призвали в июне прошлого года из свердловского поселка Белоярского - районного центра, расположенного в 50 километрах от Екатеринбурга в сторону Тюмени. Через несколько месяцев после присяги Алексей начал жаловаться на ухудшение самочувствия - стали болеть и отекать ноги.

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Как рассказали в Союзе комитетов солдатских матерей Свердловской области, его направили на обследование и лечение в военный госпиталь в Екатеринбурге, а потом - на военно-врачебную комиссию. Там подтвердили диагноз "тромбофлебит", и с категорией годности "Г" - временно не годен - солдат отправился на 30 дней в увольнение домой. Об этом нам рассказала председатель комитета Марина Лебедева, потому что спустя два месяца мама Алексея Татьяна Борисовна до сих пор не может обсуждать произошедшее.

- Леша почувствовал себя хуже: жаловался на боль в левой части груди, поэтому пошел в местную поликлинику к терапевту. Но та отказала в приеме,поскольку на руках у него не было паспорта, только медицинский полис и военный билет, который на время службы является главным удостоверением личности. Не слушая жалоб, врач объяснила, что обращение не по адресу: с военным билетом на прием надо идти в военный госпиталь. На следующий день Алексею стало хуже, боль усилилась, и прием все же состоялся, врач выписала направления на анализы, услышав кашель и заподозрив ОРВИ. Но на следующее утро Алексей умер. Вышел утром прогревать машину и упал, потерял сознание, - рассказала Марина Лебедева со слов родных. - Он скончался прямо в машине скорой помощи.

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Алексея принимала участковый терапевт, 58-летний врач высшей категории. Поговорить с ней нам не удалось, однако ее коллеги и пациенты характеризуют женщину "внимательным человеком", "хорошим и грамотным специалистом". Доктор признавалась лучшим работником здравоохранения Белоярского района, имеет большой опыт сотрудничества с военными: входила как терапевт в медкомиссии при местном военном комиссариате.

"Что произошло,трудно объяснить", - сказала одна ее коллега. "Я не могу поверить, что именно она завернула парня во время его первого обращения в поликлинику. Может быть,это произошло в регистратуре?" - предположила другая. Через подчиненных"РГ" известила главврача Белоярской ЦРБ Ивана Стельмаха о том, что необходимо узнать точку зрения больницы о ЧП. Но такого комментария мы, к сожалению, не получили.

Семья Фоминых живет в небольшом - на восемь квартир - двухэтажном доме в пристанционном поселке Баженово. Когда корреспондент "РГ" приехал туда,Татьяна Борисовна отреагировала очень болезненно.

- Мне тяжело все вспоминать.Нужно только узнать: почему врачи гоняли его за бумажками, а не помогали?! Почему не слушали, что у него тромбофлебит, что это может быть тромб! Почему?

- Алексей был моим учеником, хорошим парнем, - рассказал один из преподавателей Баженовской средней школы №96, - бойцом. Он работал над собой, хотел стать лучше, сильнее. Смерть Алексея стала горем не только для его семьи, для многих в Баженово. И никому не понятно, мне не понятно, как могло такое произойти? Парень приходит в больницу, говорит, что ему очень плохо, задыхается, что у него может быть тромб, и никто ничего не делает, чтобы ему помочь!

Тем временем мы попросили прокомментировать ситуацию руководителя одной из больниц Екатеринбурга.

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- А парень был в форме или "по гражданке"? - спросил он. - Если "по гражданке", то требование предъявить именно паспорт объяснимо. Но к драме, по мнению эксперта, привели все-таки более глубокие причины, чем одежда пациента.

Одна связана с финансированием медицины. Оказание помощи военнослужащим идет по линии военного ведомства, гражданских - по линии минздрава и системы ОМС. Планово надо лечиться там, где под это выделен бюджет. Вот почему, заметилс обеседник, парню предложили отправиться в военный госпиталь, когда он сам пришелв больницу, и приняли, когда привезли на "скорой".

Вторая причина, фатальная для жизни парня "ненастороженность" состоянием пациента со стороны как военных, так и гражданских врачей. Но к первым вопросов значительно больше:

- Тромбофлебит, - очень серьезное заболевание. Как парень с таким здоровьем оказался в армии? Его пролечили в военном госпитале и отправили в отпуск. А убедились ли, что лечение достигло эффекта? С какими рекомендациями его отпустили домой? И почему отпустили на время, а не комиссовали?

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По предположению собеседника, гражданскую больницу могло подвести неполное выяснение анамнеза: парня могли должным образом не расспросить, чтобы заподозрить смертельную опасность. Если так, увы, это врачебная ошибка. Но эта ошибка, по его мнению, была запрограммирована, скорее всего, не небрежностью врача, а цейтнотом: того времени, которое выделяется терапевту  на прием одного пациента в случае сАлексеем было явно недостаточно. Особенно в сегодняшних условиях, когда врач находится под давлением финансовых угроз со стороны страховых компаний, штрафующих больницу за ошибки в оформлении документов.

- У терапевта уходит больше времени на заполнение бумажек, чем на общение с пациентом, - горько резюмировал главврач.

P.S.

Расследование этого дела идет по линии регионального Следственного комитета, министерства здравоохранения Свердловской области, военной прокуратуры, его держат на контроле правозащитники. Буквально через несколько дней станут известны результаты гражданской судмедэкспертизы.

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