В Екатеринбурге на женщину с коляской упала ледяная глыба

В Екатеринбурге следователи начали доследственную проверку по сообщению о том, что на женщину, гуляющую с коляской, обрушился слой наледи.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, информация об инциденте поступила в правоохранительные органы днем второго марта. Женщина 1987 года рождения гуляла с коляской, в которой спал ее малолетний ребенок, во дворе дома по улице Донбассокй,22.

В результате падения льда коляска опрокинулась набок, ребенок, к счастью, не пострадал, а вот у женщины врачи диагностировали ушибы мягких тканей головы и ссадину на руке.

Степень тяжести вреда здоровью определит медицинское освидетельствование. Кроме того, в ходе проверки следователи потребуют документы из управляющей компании, обслуживающей дом, установят, кто из должностных лиц отвечает за обслуживание и содержание дома, уборку кровли от снега и наледи.

"По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принятопроцессуальное решение", - сообщает пресс-служба ведомства.