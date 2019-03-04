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04.03.2019 00:00
Рубрика: Происшествия

Итоги следствия

Глава СК России Александр Бастрыкин выступил на коллегии
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(7805)
В Следственном комитете РФ прошла коллегия, где глава ведомства Александр Бастрыкин подвел итоги прошлого года и поставил задачи на 2019-й.

Принципиальное значение в оценке деятельности Следственного комитета имеет мнение граждан, а не цифровые показатели. Главный здесь критерий - степень доверия людей к работе ведомства. С этого утверждения руководитель СК начал отчет о проделанной работе.

Он назвал впечатляющие цифры - в прошлом году у руководителей следственных органов побывали на приемах 140 тысяч граждан.

Фото: iStock
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Говоря об итогах года, Бастрыкин напомнил: ведомство весь год занималось внутренней кадровой реформой. В итоге стало больше следователей при главе СК, в Главном следственном управлении появились специальные подразделения по расследованию преступлений в сфере медицины, преступлений против несовершеннолетних, по расследованию бандитизма, организованной криминальной деятельности и преступлений прошлых лет и отдел взаимодействия по вопросам международного и федерального розыска. Число следователей возросло на 1300 человек. Были укреплены районные отделы, где расследуется основной объем преступлений.

В прошлом году в 41 проценте территориальных и специализированных следственных управлений поменялись руководители.

Штатная численность криминалистических подразделений в Следственном комитете доведена до полутора тысяч человек. Появился Ситуационный центр. Он нужен для быстрого реагирования на резонансные преступления, для аналитического сопровождения начала расследования общественно значимых дел, которые связаны с необходимостью обработки больших объемов сведений.

Александр Бастрыкин напомнил, что в компетенцию ведомства переданы налоговые преступления, тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, перешли в исключительную юрисдикцию Следственного комитета большинство преступлений коррупционной направленности.

С 2011 года из СКР ушло в суд свыше 785 тысяч уголовных дел, из них 70 тысяч - о коррупции. Привлечены к уголовной ответственности более 8,5 тысячи граждан с особым правовым статусом. В ходе следствия возмещено государству и потерпевшим гражданам более 272 миллиардов рублей.

В прошлом году следователи отправили в суд в общей сложности 101 324 уголовных дела

В прошлом году следователи отправили в суд всего 101 324 уголовных дела. "Приоритетным направлением в ушедшем году СК определил противодействие коррупционным преступлениям, совершаемым высокопоставленными должностными лицами и организованными группами в крупном и особо крупном размере, расследовали коррумпированные связи системного характера", - подчеркнул Александр Бастрыкин. В цифрах это выглядело так: в суд отправили 8615 дел о коррупции, в том числе более 4,5 тысячи дел о взяточничестве. За коррупцию за год были привлечены к ответственности 505 обвиняемых с особым правовым статусом. Если точнее - это 158 глав муниципальных образований, 110 депутатов органов местного самоуправления, 10 депутатов законодательных органов субъектов РФ, 75 адвокатов, 61 член избирательной комиссии, 59 следователей, 12 прокуроров и 4 судьи.

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