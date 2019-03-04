Сторожевые собаки не спасли коттедж от ограбления

Приезжий из Средней Азии ограбил особняк в подмосковной деревне Матвеевское. Разбив окно, он влез в дом и украл бижутерию и наличные деньги на 450 тысяч рублей.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что вора задержали сотрудники полиции УМВД России по городскому округу Подольск. Воришка жил на съемной квартире в Москве, где полицейские и обнаружили часть похищенных вещей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ "Кража". Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 10 лет.

Самое пикантное в этой истории то, что территорию участка охраняли четыре сторожевые собаки. Но они никак не помешали краже. Выяснилось, что 22-летний мигрант долгое время работал у хозяйки дома - обустраивал участок и по совместительству выгуливал собак. Разумеется, собачки его хорошо знали, поэтому радостно приветствовали его появление.

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах рассказали, что именно гастарбайтеры чаще всего становятся наводчиками и участниками ограблений участков, где устроились на работу. Кстати, именно работники помогли совершить налет на дом известной балерины Анастасии Волочковой. Но история с Волочковой - не типичный, весьма редкий случай, она нанимала работников через кадровое агентство. Там тоже ошибаются в подборе и проверке персонала, но очень редко. И несут за это ответственность. Но обычно небедные люди стремятся на рабочих сэкономить. И за вдвое, а то и втрое меньшую плату берут на работу человека с улицы. И еще хорошо, если нанимают для копания грядок или колодца, постройки сарая или распилки дров. В дом им доступа нет, поэтому, где что лежит из ценностей они не знают.

Гораздо более осведомлены о "дворцовых тайнах" няни, горничные, сантехники, печники. Еще хуже, считают эксперты МВД, когда посторонним людям доверяют информацию об охранных системах и, что особенно важно, общение со сторожевыми собаками. Код доступа можно заменить, а вот собака привыкает к человеку, который ее кормит, выгуливает и всячески ухаживает. Бывает и так, что именно этого чужого человека она и считает своим настоящим хозяином. Это ребенку можно объяснить, кто его настоящие родители, а кто - всего лишь воспитатели и репетиторы. А собаке - нет. Как бы ни был занят хозяин, пренебрегать общением с собакой, которая его охраняет, недопустимо и может стоить ему не только имущества, но и жизни.

Известно, что у погибшего в Самарской области от рук убийц-гастарбайтеров полковника полиции Гошта тоже были сторожевые немецкие овчарки. Но и они не подняли особого шума, когда злодеи вошли на участок. Тоже признали за своих.