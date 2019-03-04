Горсуд подмосковного Подольска 4 марта вынес обвинительный приговор шести сотрудникам местных обслуживающих компаний.

Все осужденные признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть людей. Трое по приговору суда лишены свободы на различные сроки - от четырех до пяти с половиной лет заключения. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

Еще трем суд назначил условное наказание от четырех до четырех с половиной лет. Суд посчитал, что к этим трем подсудимым вправе применить акт об амнистии.

По сообщению старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольги Врадий, следователи установили, что в январе 2017 года в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей работниками компании "ППС Тех" и сотрудником жилищно-эксплуатационной компании N 9 засорились каналы дымохода и вентиляции газового оборудования жилого дома в Подольске. Это привело к отравлению угарным газом девяти человек. Трое из пострадавших вскоре скончались.

В ходе следствия и судебного процесса было установлено, что ответственные сотрудники компании на протяжении длительного времени толком не проверяли вентиляционные каналы и дымоходы. Чтобы оправдать свое бездействие, представители компании составляли акты о невозможности доступа в жилые помещения дома. Фактически проверка и чистка дымоходов на протяжении нескольких лет не проводилась.

Подобный случай уже был зарегистрирован в Подольске в одной из квартир жилого дома N 15 на Бородинской улице 16 сентября 2013 года. Из-за утечки газа погибли три человека - хозяин квартиры, его сын и дочь.