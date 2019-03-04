По материалам прокурорских проверок возбуждено несколько уголовных дел за самовольное строительство в Москве.

После поступившей из правительства Москвы информации о незаконном и нецелевом использовании земельных участков, которые находятся в городской собственности, столичные прокуроры проверили более 10 объектов в разных округах города. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичной прокуратуры, проверка выявила грубые нарушения закона о градостроительной политике и землепользовании, в том числе факты самостроя. По прокурорским материалам следователи возбудили 10 уголовных дел.

Как отметили в надзорном ведомстве, общая площадь незаконной застройки превысила 4 тысячи кв. м, а ущерб исчисляется миллионами рублей. Кроме того, здания, которые строились "на авось" - вообще без каких-либо разрешительных документов, подвергали людей реальной опасности. Так, например, в Пресненском районе в самовольной постройке владельцы разместили хостел, где проживали десятки гостей столицы. В отношении владельца возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о самоуправстве.

На севере Москвы коммерческая компания самовольно и незаконно построила капитальное одноэтажное здание, в котором разместился торговый павильон. Возбуждено уголовное дело за незаконное строительство. Похожая история в Теплом Стане - здесь коммерсанты построили двухэтажный торговый комплекс площадью более 1000 кв. м.

Общая площадь незаконной застройки превысила 4 тыс. кв. м, а ущерб городу - миллионы рублей

При этом участок с самостроем находится в собственности Москвы и сдавался в аренду для размещения на нем временного торгового павильона. По данным прокуратуры, капитальное здание эксплуатировалось по заниженной стоимости, кроме того, коммерсанты сами сдавали помещения в аренду, чем нанесли ущерб городу на сумму более 6 млн рублей, то есть в особо крупном размере. По закону сносить самострой должны будут те, кто его и построили.