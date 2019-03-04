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04.03.2019 12:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция ЕАО прокомментировала ситуацию с транспортировкой умерших

Текст: Дина Непомнящая

Сотрудники полиции не должны осуществлять транспортировку тел умерших в морг. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области.

Прокуроры проверят инцидент с доставленной в морг живой амурчанкой

Ранее областная прокуратура начала проверку исполнения требований федерального законодательства о погребении и похоронном деле после появления телевизионного сюжета, в котором сообщалось, что жителям Ленинского района ЕАО приходится самостоятельно отвозить тела умерших родственников в морг, поскольку врачи и полицейские отказывают в помощи.

- В компетенцию органов внутренних дел не входит задача по оказанию ритуальных услуг населению, - объяснили представители ведомства.

При этом правоохранители не собираются оставаться в стороне от инцидента.

- По факту нарушений организации деятельности похоронных организаций в Ленинском районе назначена проверка. По ее окончании будет дана правовая оценка деятельности должностных лиц, - заявили в пресс-службе УМВД по ЕАО.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО
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