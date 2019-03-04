Новости

Чад закрыл границу с Ливией для усиления безопасности 06:20
В Японии возобновились полеты истребителей F-2 после аварии 06:13
Специалисты оценили паводковую обстановку на реке Бурея 06:09
Генконсульство США в Иерусалиме объединят с посольством 05:23
На границе Приморья и КНР могут создать российско-китайский резерват 05:20
Ученые заметили ухудшение состояния косаток и белух в Приморье 05:18
Испанские СМИ посочувствовали воевавшим на стороне Берлина гитлеровцам 04:41
Финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу подала в суд на власти Канады 04:36
"Марсианская база" для туристов открылась на северо-западе Китая 04:33
Делегациям США и "Талибана" не удалось договориться в Дохе 04:11
Захарова охарактеризовала ситуацию с Brexit как катастрофическую 04:04
Число жертв торнадо в США достигло 10 человек 03:48
WSJ опубликовал детали торговой сделки между США и Китаем 03:22
Израиль выпустил снаряд по сирийской провинции Эль-Кунейтра 03:03
Два человека погибли в результате торнадо в США 02:56
У берегов Норвегии завершилась операция по спасению затонувшего фрегата 02:32
Пожар произошел в здании бывшего фитнес-центра в Москве 02:08
В Сирии ВВС коалиции снова нанесли удары с применением белого фосфора 01:57
Демократы допросят 60 человек по делу против Трампа 01:53
Трамп озвучил причину отмены военных учений с Южной Кореей 01:11
В Мексике число жертв взрыва на трубопроводе достигло 135 человек 00:45
Автобус с туристами попал в ДТП в горах Швеции 00:21
Премьер-министр РФ: Россия хочет добиться мира в Венесуэле 00:00
Медведев: Украина отвлекает внимание от провалов во внутренней политике 00:00
В Москве сомневаются в легитимности предстоящих выборов на Украине 00:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменяется в нашей жизни с началом весны
Что изменяется в нашей жизни с началом весны
Заработали новые правила оценки кадастровой стоимости недвижимости
Заработали новые правила оценки кадастровой стоимости недвижимости
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
04.03.2019 06:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Специалисты оценили паводковую обстановку на реке Бурея

Текст: Дина Непомнящая

Группа ученых, сотрудников МЧС России и Комитета гражданской защиты Правительства Хабаровского края провела совместный мониторинг паводковой обстановки в районе места схода оползня на реке Бурея в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.

После обследования территории с воздуха на вертолете Ми-8 МЧС России, а также проведения замеров скорости течения и осмотра на земле специалисты заявили, что уровень воды заметно снизился.

Фото: Александр Корольков/РГ
Ситуация на реке Бурея стабилизирована

"Упал примерно на три метра от первоначального. Кроме того, идет оттаивание грунта, его осыпание вниз, что сказывается на изменении глубины вновь созданного русла. Полученные данные лягут в основу дальнейших расчетов для уточнения прогноза и моделирования развития весеннего паводка на данном участке", - заявил замначальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - начальник управления гражданской защиты Андрей Прокопенко.

Чтобы весенний паводок в Верхнебуреинском районе прошел без последствий, планируется организовать на Бурее постоянный мониторинг. Для этого две группы спасателей направят в близлежащий поселок Чекунду и на место схода оползня.

Напомним, масса грунта сошла на Бурее в декабре 2018 года, образовав затор на реке. Оползень стал одним из крупнейших в стране за последние несколько лет. Военные с помощью взрывов создали протоку. После этого ситуация нормализовалась.

Происшествия ЧП Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Универсиада-2019 в Красноярске
Корабль Crew Dragon с манекеном Рипли пристыковался к МКС
Настоящий убийца: в США оценили российский 12,7-мм автомат ШАК-12
Названы самые распространенные в РФ психические расстройства
Появилось фото- и видео массовой аварии на МКАД