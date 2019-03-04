Специалисты оценили паводковую обстановку на реке Бурея

Группа ученых, сотрудников МЧС России и Комитета гражданской защиты Правительства Хабаровского края провела совместный мониторинг паводковой обстановки в районе места схода оползня на реке Бурея в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.

После обследования территории с воздуха на вертолете Ми-8 МЧС России, а также проведения замеров скорости течения и осмотра на земле специалисты заявили, что уровень воды заметно снизился.

"Упал примерно на три метра от первоначального. Кроме того, идет оттаивание грунта, его осыпание вниз, что сказывается на изменении глубины вновь созданного русла. Полученные данные лягут в основу дальнейших расчетов для уточнения прогноза и моделирования развития весеннего паводка на данном участке", - заявил замначальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - начальник управления гражданской защиты Андрей Прокопенко.

Чтобы весенний паводок в Верхнебуреинском районе прошел без последствий, планируется организовать на Бурее постоянный мониторинг. Для этого две группы спасателей направят в близлежащий поселок Чекунду и на место схода оползня.

Напомним, масса грунта сошла на Бурее в декабре 2018 года, образовав затор на реке. Оползень стал одним из крупнейших в стране за последние несколько лет. Военные с помощью взрывов создали протоку. После этого ситуация нормализовалась.