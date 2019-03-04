В Бурятии двое детей подожгли матрас и едва не погибли

Сегодня утром в доме на улице Чайковского в Улан-Удэ произошел пожар. Позвонивший в МЧС сообщил, что в горящем помещении находятся двое детей.

До прибытия брандмейстеров одного ребенка из здания успела вытащить мать. Его сестру спасли огнеборцы, образовавшие газодымозащитное звено.

- Предварительная причина пожара - шалость с огнем, двое детей трех и восьми лет играли с зажигалкой, и подожгли матрас, - рассказал старший дознаватель отделения дознания по Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС России по республике Алексей Леонов.

Ребят передали сотрудникам "скорой". По факту пожара проводится проверка.