В ЕАО проверят информацию об отказе полиции перевозить трупы в морг

Прокуратура Еврейской автономной области начала проверку исполнения требований федерального законодательства о погребении и похоронном деле в части оказания гражданам ритуальных услуг по транспортировке тел умерших.

Поводом для разбирательства стал телевизионный сюжет, в котором сообщалось, что жителям Ленинского района ЕАО приходится самостоятельно отвозить тела умерших родственников в морг и помещать их в холодильники. Врачи и полицейские перевозить покойников оказываются.

"При этом в соответствии с требованиями законодательства транспортировка тела умершего человека в морг должна осуществляться исключительно специализированным транспортом, оснащенным носилками, спецмешками, а также дезинфицирующими средствами", - сообщается на сайте областной прокуратуры.

Возможен также вывоз тел в морг как разновидность, осуществляющихся по договору, ритуальных услуг.

В ходе проверки городской и районный прокуроры дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за эту сферу.