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04.03.2019 09:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ЕАО проверят информацию об отказе полиции перевозить трупы в морг

Текст: Дина Непомнящая

Прокуратура Еврейской автономной области начала проверку исполнения требований федерального законодательства о погребении и похоронном деле в части оказания гражданам ритуальных услуг по транспортировке тел умерших.

В барнаульском морге перепутали покойников

Поводом для разбирательства стал телевизионный сюжет, в котором сообщалось, что жителям Ленинского района ЕАО приходится самостоятельно отвозить тела умерших родственников в морг и помещать их в холодильники. Врачи и полицейские перевозить покойников оказываются.

"При этом в соответствии с требованиями законодательства транспортировка тела умершего человека в морг должна осуществляться исключительно специализированным транспортом, оснащенным носилками, спецмешками, а также дезинфицирующими средствами", - сообщается на сайте областной прокуратуры.

Возможен также вывоз тел в морг как разновидность, осуществляющихся по договору, ритуальных услуг.

В ходе проверки городской и районный прокуроры дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за эту сферу.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО
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