Число отравившихся посетителей суши-бара в Оренбуржье возросло до 35

Число отравившихся посетителей суши-бара в городе Гае возросло до 35 человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Как сообщил в понедельник Следственный комитет по региону, пострадавшие обратились в горбольницу Гая с симптомами острой кишечной инфекции и пищевого отравления. Среди них - семь несовершеннолетних детей от пяти до 13 лет.

Всего на сегодня в клинику поступили с отравлением 35 человек, из них 24 госпитализированы, одиннадцать отпущены домой на амбулаторное лечение.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта, либо сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.