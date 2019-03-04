Суд заставил жителя Удмуртии снести самовольно построенную церковь

Жителю села Пудем в Ярском районе Удмуртии придется снести построенную им церковь. Такое решение принял Глазовский районный суд, сообщили в ведомстве.

Церковь в честь Святителя Николая Чудотворца мужчина построил в 2015 году на участке, который находится в его собственности. Однако с заявлением на регистрацию права собственности на объект он не обращался, так как строительство до конца еще не закончил.

Тем временем администрация Ярского района обратилась в суд с иском признать сооружение самовольной постройкой и снести его. Чиновники посчитали, что мужчина построил церковь "на не отведенном для этих целей участке".

Мужчина обратился в суд со встречным иском, сообщив, что сооружение права и интересы людей не нарушает, не угрожает их здоровью или жизни и предоставил гарантийное заявление, согласованное со всеми заинтересованными предприятиями. Позже селянин сообщил суду, что построенное сооружение - это двухэтажный гараж.

Во время рассмотрения дела суд выяснил, что мужчина нарушил требования закона по площади и высоте застройки. При этом он все же пытался узаконить строительство объекта, как гаража, но нарушил еще и противопожарные нормы.

В итоге суд признал объект самовольной постройкой и оснований для ее сохранения не нашел. Мужчину попросили снести церковь за свой счет.