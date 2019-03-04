В Башкирии проверят избиение сотрудницы полиции коллегой

В Белорецком районе Башкирии 23-летняя сотрудница райотдела полиции заявила о том, что 27 февраля на улице ее избил вышестоящий по званию коллега - 38-летний подполковник.

В управлении СКР по Башкирии по этому факту начали доследственную проверку. Материалы дела к ним поступили из полиции.

Между тем в пресс-службе МВД по Башкирии "РГ" сообщили о начале служебной проверки.

- После завершения проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - уточнил руководитель пресс-службы МВД по Башкирии Максим Родионов.