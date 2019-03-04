В Ижевске автомобиль сбил на тротуаре женщину с ребенком

В Ижевске автомобиль Lada Granta вылетел на обочину и сбил женщину с ребенком. Об этом сообщает первый отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло около 12.15 по местному времени на перекрестке улицы Пушкинской и переулка Широкого.

Водитель отечественного авто, 22-летний молодой человек пытался избежать столкновения со встречным автомобилем, не справился с управлением и выехал на тротуар, по которому шли пешеходы.

Пострадавших - маму и ребенка 2013 года рождения госпитализировали. Угрозы для их жизни нет. Сейчас в ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.