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04.03.2019 15:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ижевске автомобиль сбил на тротуаре женщину с ребенком

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Ижевске автомобиль Lada Granta вылетел на обочину и сбил женщину с ребенком. Об этом сообщает первый отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Под Пензой в ДТП погибли три человека и трое пострадали

ДТП произошло около 12.15 по местному времени на перекрестке улицы Пушкинской и переулка Широкого.

Водитель отечественного авто, 22-летний молодой человек пытался избежать столкновения со встречным автомобилем, не справился с управлением и выехал на тротуар, по которому шли пешеходы.

Пострадавших - маму и ребенка 2013 года рождения госпитализировали. Угрозы для их жизни нет. Сейчас в ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск
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