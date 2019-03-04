В Нижнем Новгороде от отравления газом погибли женщина и ребенок

СУ СКР по Нижегородской области начало доследственную проверку по факту гибели 30-летней жительницы Нижнего Новгорода и ее 10-летнего сына. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Трагедия произошла в выходные в одном из домов по Высоковскому проезду. Тела в ночь с 3 на 4 марта обнаружила подруга погибшей, когда вернулась в квартиру, которую они совместно снимали. Женщина вызвала "скорую", однако прибывшие медики могли лишь констатировать смерть.

Многие дома на этой улице, как и тот, где случилось несчастье, оборудованы газовыми колонками. Сейчас оборудование изучается на предмет неисправности, проверяются вентиляционные каналы. Для установления причин произошедшего будут назначены судебно-медицинские и технические экспертизы.