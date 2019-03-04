В Орске убит замдиректора городских электросетей

В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летнего заместителя директора по реализации услуг Орского филиала ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго".

Как сообщил в понедельник Следственный комитет по региону, трагедия произошла в Орске сегодня утром. Тело погибшего было обнаружено около восьми часов на лестничной площадке дома по улице Коваленко. О случившемся сообщили местные жители, которые услышали выстрелы.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ходе осмотра места происшествия обнаружены предметы, имеющие значение для дела, - уточнили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

Следствие располагает кадрами с установленной в подъезде камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен преступник. В СК просят всех, кому что-либо известно об этом человеке, обратиться в правоохранительные органы. Анонимность гарантируется.