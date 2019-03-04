В Саратове в подъезде жилого дома подорвали взрыв-пакет

В Саратове полицейские задержали двух ранее судимых граждан из-за взрыва в жилом доме.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, инцидент произошел 3 марта за десять минут до полуночи. Взрыв-пакет для страйкбола подорвали в подъезде на третьем этаже жилого дома по улице Лесная республика. Полицию вызвал местный житель.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии задержали двоих граждан, подозреваемых в причастности к этому происшествию. Оба задержанных нигде не работают, один 6 раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи, другой отсидел десять лет за убийство, причинение тяжких телесных повреждений и хулиганство.

По предварительным данным, мужчины поссорились между собой, один из них подорвал взрыв-пакет.