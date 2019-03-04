Ростехнадзор нашел трещины в водоводах Красноярской ГЭС

Сотрудники Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в ходе проверки обнаружили сеть трещин с раскрытием более 0,3 мм в железобетонной облицовке напорных водостоков всех 12 гидроагрегатов Красноярской ГЭС.

Также было установлено, что на гидростанции отсутствует система защиты здания ГЭС и автоматические защитные устройства от затопления в случае разрыва водоводов, сообщает Интерфакс.

Проверка исполнения выданных ранее предписаний проходила в период с 9 января по 19 февраля этого года.

Руководству компании выдано новое предписание об устранении выявленных недостатков не позднее 1 августа.