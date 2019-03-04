У жителей Кузбасса изъяли пулемет "Максима" и 1500 патронов

Пулемет "Максима", а также другое оружие и боеприпасы изъяли представители силовых структур из незаконного оборота в Новокузнецке.

Противоправную деятельность двух жителей южной столицы Кузбасса пресекли сотрудники региональных УФСБ России, управления Росгвардии и городского УМВД во время оперативно-розыскных мероприятий.

По адресам проживания граждан незаконно хранился целый арсенал. А именно: пулемет системы "Максима", пистолет-пулемет системы "Судаева", винтовка с оптическим прицелом, около 1500 патронов различного калибра и заготовки для основных частей оружия.

- Все изъятое направлено на исследование в ЭКЦ ГУМВД России по Кемеровской области, по результатам экспертизы будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе областного УФСБ. - Фигурантам уголовного дела по части первой статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) грозит до четырех лет лишения свободы.