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04.03.2019 10:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У жителей Кузбасса изъяли пулемет "Максима" и 1500 патронов

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Фото: пресс-служба УФСБ по Кемеровской области Фото: пресс-служба УФСБ по Кемеровской области
Фото: пресс-служба УФСБ по Кемеровской области

Пулемет "Максима", а также другое оружие и боеприпасы изъяли представители силовых структур из незаконного оборота в Новокузнецке.

ФСБ изъяла у двух жителей Самарской области арсенал оружия

Противоправную деятельность двух жителей южной столицы Кузбасса пресекли сотрудники региональных УФСБ России, управления Росгвардии и городского УМВД во время оперативно-розыскных мероприятий.

По адресам проживания граждан незаконно хранился целый арсенал. А именно: пулемет системы "Максима", пистолет-пулемет системы "Судаева", винтовка с оптическим прицелом, около 1500 патронов различного калибра и заготовки для основных частей оружия.

- Все изъятое направлено на исследование в ЭКЦ ГУМВД России по Кемеровской области, по результатам экспертизы будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе областного УФСБ. - Фигурантам уголовного дела по части первой статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) грозит до четырех лет лишения свободы.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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