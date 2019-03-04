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04.03.2019 11:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске взяли под стражу высокопоставленного полицейского

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Центральный районный суд Новосибирска взял под стражу на два месяца руководителя следственного отдела ОМВД по городу Бердску Алексея Зорина. Подполковник полиции обвиняется в крупном мошенничестве.

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения рассматривалось в закрытом режиме, однако представители СМИ, в том числе "РГ" присутствовали на оглашении постановления.

По материалам дела, вечером 16 января полиция задержала в Бердске девушку, которая купила у так называемого "закладчика" наркотическое средство. Наркотик изъяли, а спустя месяц оперативники поймали и продавца. В отношении 30-летнего неработающего жителя Бердска было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотических средств.

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Полицейским было известно, что у обвиняемого есть почти новый внедорожник Mitsubishi Outlander, 2017 года выпуска. Рыночная стоимость этого автомобиля около миллиона рублей, а подставному лицу по совету полицейских хозяин продал его всего за 400 тысяч. Предполагается, что сотрудники правоохранительного органа ввели обвиняемого в заблуждение, сообщив ему о скором аресте его автомобиля, а после перепродали иномарку за 970 тысяч рублей, "наварив" на сделке более полумиллиона рублей.

Второго марта в региональном СУ СК было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Одним из фигурантов стал оперуполномоченный по борьбе с наркотиками (следствие о его аресте не ходатайствовало), другим - главный следователь бердской полиции Алексей Зорин. Он проведет в СИЗО ближайшие два месяца - суд согласился с доводами следствия о том, что обвиняемый может уничтожить доказательства по делу и оказать давление на свидетелей, часть которых - его подчиненные. Кстати, когда следователя задерживали оперативники УФСБ, он попытался избавиться от доказательств, разбив экран собственного мобильного телефона.

Зорин и его защита возражали против ареста - у подполковника двое детей.

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