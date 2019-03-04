На Ставрополье мужчина получил 13 лет за убийство младенца

В Ставропольском крае мужчина, убивший мешавшего ему спать ребенка, отправится отбывать наказание в колонию строго режима. Об этом в понедельник сообщили в прокуратуре региона.

Преступление произошло еще в 2016 году в поселке Солнечнодольском Изобильненского района. Осужденного в его квартире донимал плачь четырехмесячного сына. Примерно в 5.30 он не выдержал, схватил младенца и с силой бросил на пол. Ребенок скончался на месте от множественных переломов ребер и тупой закрытой черепно-мозговой травмы.

Мужчину судили по части второй статьи 105 УК РФ "Убийство". Приговором Ставропольского краевого суда на основании вердикта присяжных заседателей его признали виновным и приговорили к лишению свободы сроком на 13 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.