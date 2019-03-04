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04.03.2019 17:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье мужчина получил 13 лет за убийство младенца

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае мужчина, убивший мешавшего ему спать ребенка, отправится отбывать наказание в колонию строго режима. Об этом в понедельник сообщили в прокуратуре региона.

На Ставрополье мужчина убил отца за беспробудное пьянство

Преступление произошло еще в 2016 году в поселке Солнечнодольском Изобильненского района. Осужденного в его квартире донимал плачь четырехмесячного сына. Примерно в 5.30 он не выдержал, схватил младенца и с силой бросил на пол. Ребенок скончался на месте от множественных переломов ребер и тупой закрытой черепно-мозговой травмы.

Мужчину судили по части второй статьи 105 УК РФ "Убийство". Приговором Ставропольского краевого суда на основании вердикта присяжных заседателей его признали виновным и приговорили к лишению свободы сроком на 13 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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