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04.03.2019 12:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье мужчина убил отца за беспробудное пьянство

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае 28-летний мужчина подозревается в убийстве своего отца за то, что тот употреблял алкоголь. Об этом в понедельник сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

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По версии следователей, инцидент произошел с 14 на 15 февраля в хуторе Демино Шпаковского района. Подозреваемый начал предъявлять претензии своему 57-летнему отцу, который постоянно употреблял спиртное. В итоге между ними завязалась драка, в которой сын избил родителя. От полученных травм тот скончался на месте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый решением суда взят под стражу.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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