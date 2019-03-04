Калининградку осудили за убийство мужа сковородкой

Суд приговорил жительницу Калининграда, которая до смерти избила гражданского мужа сковородкой, к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Женщина пыталась обжаловать решение районного суда в Калининградском областном суде. Но апелляционная инстанция признала приговор законным, обоснованным и справедливым.

Инцидент произошел в июне 2018 года в одной из коммунальных квартир, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда. Подсудимая как минимум три раза ударила сожителя тяжелой сковородой по голове. Мужчина скончался на месте происшествия от травмы головы, осложнившейся отеком головного мозга.

В суде калининградка частично признала вину. Она пояснила, что в тот день они с гражданским мужем употребляли алкоголь. Сожитель начал ее оскорблять, не давал выйти из комнаты. В испуге жена схватилась за кухонную утварь.

Фемида опровергла доводы калининградки о самообороне. Женщину признали виновной в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего и совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия".

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес частичное признание вины, раскаяние, явку с повинной, противоправное поведение потерпевшего и ряд других. Отягчающим обстоятельством стало состояние опьянения, в котором калининградка совершила преступление.