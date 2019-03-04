Петербуржца осудили за "минирование" Красной площади

Пушкинский районный суд Петербурга приговорил к году ограничения свободы мужчину, который год назад три раза за вечер позвонил в полицию и сообщил стражам порядка о якобы готовящемся взрыве на Красной площади в Москве.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, данное сообщение было передано в дежурную часть УВД по Центральному административному округу столицы, полицейские проверили Красную площадь, но никаких следов взрывных устройств не нашли.

После этого уже домой к петербуржцу прибыли стражи порядка и попросили объясниться. Мужчина, ставший фигурантом уголовного дела, признал свою вину и отметил, что в полицию звонил из хулиганских побуждений.

Теперь в течение года петербуржец будет находиться под контролем правоохранительных органов. Он обязан ночевать только у себя дома, ему запрещено выезжать из города и менять работу без предупреждения.