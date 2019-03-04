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04.03.2019 18:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде спасли детей, катавшихся на озере на самодельном плоту

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининграде спасатели эвакуировали двух школьников с небольшого острова на озере Летнем. Дети приплыли на островок на самодельном плоту, сконструированном из пластиковых бутылок, но на "большую землю" вернуться не смогли.

Сообщение о школьниках, застрявших посреди озера, поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 днем 2 марта. Спустя шесть минут на место происшествия прибыли городские спасатели. Они переправили 13-летнего мальчика и 11-летнюю девочку на берег. Там юных "мореплавателей" встретили сотрудники полиции, которые передали детей родителям. Медицинская помощь путешественникам не потребовалась.

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Как рассказал корреспонденту "Российской газеты" директор управления по делам ГО и ЧС Калининграда Яков Филатов, дети добирались до острова по очереди. Первым приплыл мальчик - отправляясь, он привязал плот веревкой к берегу, благодаря чему плавсредство удалось вернуть подруге. Однако девочка привязать судно забыла. Переплыть озеро в обратном направлении без помощи веревки не позволил сильный ветер.

По словам Якова Филатова, специалисты не впервые эвакуируют мальчика с острова. На этот раз он соорудил более крупный плот и перевез на остров подругу.

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