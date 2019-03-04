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04.03.2019 14:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В больнице Калининграда трехлетний ребенок умер от гриппа

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

Калининградские следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью трехлетнего мальчика в больнице. Как показала судебно-медицинская экспертиза, ребенок умер от гриппа.

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Пациент поступил в реанимацию инфекционного отделения Центральной городской клинической больницы Калининграда 20 февраля с диагнозом ОРВИ, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. 21 февраля мальчик скончался.

Следователи получили информацию о ЧП от врачей и организовали доследственную проверку, в рамках которой прошла судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки специалисты возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека".

Сейчас следователям предстоит установить все обстоятельства трагического инцидента. Если кого-то из медработников признают виновным в смерти ребенка, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград
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