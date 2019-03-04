В Петербурге неизвестные устроили стрельбу возле роддома

В Петербурге мужчина получил травму в результате распыления газа. По предварительной информации, неизвестные выстрелили пострадавшему в лицо из газового пистолета или распылили газ из баллончика.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел у роддома №9 на улице Орджоникидзе.

- Утром мужчина самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение, полиция выехала на место для проверки обстоятельств и установления причины травм, - рассказали в главке.

Причиной инцидента мог стать дорожный конфликт.