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04.03.2019 13:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге загорелся мусорный ангар

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге горит помещение ангара, в котором сортируют мусор. Как сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании по адресу Митрофаньевское шоссе, 28, поступило около 12.40.

Фото: Пресс-служба ФГБУ "Морспасслужба"
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- В цельнометаллическом ангаре по переработке мусора размером 40 на 15 метров горит транспортная лента и мусор на площади 60 квадратных метров, - уточнили спасатели.

Из-за угрозы распространения пламени пожару присвоен повышенный ранг 1-бис.

Отметим, что в этой части Митрофаньевского шоссе нет жилых домов, участок занимает промзона. Тем не менее, на запах горелого пластика уже начали жаловаться через соцсети жители Московского района.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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