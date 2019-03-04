В Петербурге загорелся мусорный ангар

В Петербурге горит помещение ангара, в котором сортируют мусор. Как сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании по адресу Митрофаньевское шоссе, 28, поступило около 12.40.

- В цельнометаллическом ангаре по переработке мусора размером 40 на 15 метров горит транспортная лента и мусор на площади 60 квадратных метров, - уточнили спасатели.

Из-за угрозы распространения пламени пожару присвоен повышенный ранг 1-бис.

Отметим, что в этой части Митрофаньевского шоссе нет жилых домов, участок занимает промзона. Тем не менее, на запах горелого пластика уже начали жаловаться через соцсети жители Московского района.