На кубанского хирурга завели дела из-за смерти пациентов

В Краснодарском крае в отношении 49-летнего хирурга Новокубанской центральной районной больницы возбудили сразу два уголовных дела. Медик подозревается в том, что из-за его непрофессиональных действий в июле 2018 года скончался 44-летний пациент, а в мае того же года - 64-летний больной.

- Установлено, что в июле 2018 года 44-летний больной находился на стационарном лечении в медицинском учреждении в связи с имевшимся у него заболеванием желудочно-кишечного тракта, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. - По версии следствия, лечащий врач несвоевременно диагностировал у пациента язвенную болезнь желудка, осложненную кровотечением. Кроме того, за время нахождения мужчины в хирургическом стационарном отделении при наличии явных клинико-эндоскопических признаков кровотечения врач не предпринял попытки к проведению оперативного вмешательства. В результате допущенных нарушений потерпевший скончался. Причиной его смерти явилась массивная язвенная кровопотеря и геморрагический шок.

В правоохранительных органах отметили, что факт действий врача был обнаружен во время прокурорской проверки. Сейчас следователем назначена судебно-медицинская экспертиза и устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Кроме этого, по данным прокуратуры Краснодарского края, тот же хирург может быть причастен к смерти еще одного пациента. В период с 3 по 26 мая 2018 года врач не провел надлежащим образом полноценную хирургическую санацию гнойнонекротического очага 64-летнему пациенту, что привело к перитониту и сепсису. В результате пациент скончался. По этому факту также возбуждено уголовное дело.