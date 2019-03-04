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04.03.2019 16:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе на фрегате "Адмирал Григорович" погиб член экипажа

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

На борту фрегата "Адмирал Григорович", который сейчас находится на доковом ремонте в Севастополе, погиб член экипажа. Военнослужащий разбился, упав с надстройки корабля.

Информацию "РГ" подтвердило командование Севастопольского гарнизона.

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- Совместно с правоохранительными органами проводится проверка по факту смерти военнослужащего на корабле, проходящем плановый ремонт, - сообщили в Севастопольском гарнизоне. - По предварительным данным, военнослужащий по личной неосторожности упал с надстройки, в результате чего получил несовместимые с жизнью травмы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как стало известно "РГ", сейчас сторожевой корабль Черноморского флота "Адмирал Григорович", вооруженный ракетами большой дальности "Калибр-НК", проходит доковый ремонт в филиале центра судоремонта "Звездочка" - Севморзаводе. Фрегат стоит в доке Севморзавода, но ремонтные работы выполняют специалисты ФГУП "13 СРЗ ЧФ". На этих предприятиях происшествие не комментируют.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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