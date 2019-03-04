В Челябинской области автобус детьми застрял в сугробе на трассе М5

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП с автобусом, перевозившим детей со спортивных соревнований. Пытаясь избежать столкновения с впереди идущей машиной, он съехал на обочину и увяз в сугробе, сообщили в понедельник в ГИБДД региона.

- Инцидент произошел вчера около семи часов вечера на 1742 километре трассы М5 под Златоустом, - сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. - 47-летний водитель автобуса Zhongtong с четырьмя взрослыми и 47 детьми, которые возвращались со спортивных соревнований по плаванию из города Сатка, выехал на правую обочину, где транспортное средство застряло в снежном сугробе.

По информации со слов водителя, опасный маневр он совершил, чтобы предотвратить столкновение с впереди идущим и неожиданно затормозившим транспортным средством.

В ДТП никто не пострадал, автобус получил незначительные повреждения в виде царапин на кузове. На место немедленно вызвали другой автобус, который доставил пассажиров в Челябинск в сопровождении экипажа ДПС, отметили в госавтоинспекции.