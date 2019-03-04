Новости

У торговых отношений России и Японии огромный потенциал 12:19
Видео: Ученым удалось восстановить голос Рембрандта 12:10
Мультфильм "Как приручить дракона 3" собрал в России миллиард 12:06
Полиция ЕАО прокомментировала ситуацию с транспортировкой умерших 12:02
На Ставрополье мужчина убил отца за беспробудное пьянство 12:00
Военные эксперты оценили заявление об опасности китайских ракет для РФ 12:00
Сергей Лазарев поставил синяк своей экс-возлюбленной Лере Кудрявцевой 11:51
В Бурятии двое детей подожгли матрас и едва не погибли 11:34
Под Новосибирском ликвидировали крупную нарколабораторию 11:34
В Петербурге неизвестные устроили стрельбу возле роддома 11:33
Биатлонист из РФ Поршнев победил в индивидуальной гонке на Универсиаде 11:33
В Орске убит замдиректора городских электросетей 11:32
Кабмин внес в Госдуму законопроект о госрегулировании энерготарифов 11:31
Наблюдателей из Германии не пускают на выборы на Украине 11:31
В Астраханской области скончался раненный в перестрелке полицейский 11:31
Косачев: Россия не воспринимает Китай как угрозу 11:30
Совфед: Китайские ракеты не угрожают России 11:23
Названы регионы с самыми дорогими масленичными блинами 11:23
В Башкирии накажут медиков, наложивших пенсионерке шину из швабры 11:21
На Украине радикалы и раскольники захватили храм УПЦ 11:20
Пакистан продлил запрет на полеты в своем небе 11:16
В Челябинской области автобус детьми застрял в сугробе на трассе М5 11:15
Ученые рассказали, от каких болезней защищают помидоры 11:14
У болельщицы Универсиады начались роды во время состязаний по керлингу 11:13
В Оренбуржье десять посетителей суши-бара попали в больницу 11:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 4 по 10 марта
Что не пропустить по ТВ на неделе с 4 по 10 марта
Заработали новые правила оценки кадастровой стоимости недвижимости
Заработали новые правила оценки кадастровой стоимости недвижимости
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
04.03.2019 11:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинской области автобус детьми застрял в сугробе на трассе М5

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП с автобусом, перевозившим детей со спортивных соревнований. Пытаясь избежать столкновения с впереди идущей машиной, он съехал на обочину и увяз в сугробе, сообщили в понедельник в ГИБДД региона.

Фото: УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре
В Югре в аварии с автобусом пострадали семь человек

- Инцидент произошел вчера около семи часов вечера на 1742 километре трассы М5 под Златоустом, - сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. - 47-летний водитель автобуса Zhongtong с четырьмя взрослыми и 47 детьми, которые возвращались со спортивных соревнований по плаванию из города Сатка, выехал на правую обочину, где транспортное средство застряло в снежном сугробе.

По информации со слов водителя, опасный маневр он совершил, чтобы предотвратить столкновение с впереди идущим и неожиданно затормозившим транспортным средством.

В ДТП никто не пострадал, автобус получил незначительные повреждения в виде царапин на кузове. На место немедленно вызвали другой автобус, который доставил пассажиров в Челябинск в сопровождении экипажа ДПС, отметили в госавтоинспекции.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Биатлонист из РФ Поршнев победил в индивидуальной гонке на Универсиаде
Индия и Пакистан снова обстреляли позиции друг друга в Кашмире
На выборах в Эстонии победила оппозиция
"Нафтогаз" ищет выход в случае потери Украиной статуса транзитера газа
В Сети высмеяли Порошенко с большой бутылью воды