На Урале умер солдат Росгвардии, которому врач отказал в приеме

В Свердловской области увольнительная домой солдата-срочника закончилась трагедией: 20-летний парень умер после того, как в поликлинике по месту жительства его принять отказались. Что это - частный случай или опасный симптом? Халатность и равнодушие врачей или сбой в работе двух систем медпомощи - гражданской и военной?

В поликлинике Алексея даже не выслушали и стали объяснять, что с военным билетом на прием надо идти в военный госпиталь. Фото: Из личного архива Алексея Фомина

Алексея призвали в июне прошлого года из свердловского поселка Белоярского - районного центра, расположенного в 50 километрах от Екатеринбурга. Попал в войска Росгвардии, служил в закрытом "атомном" городе Озерске Челябинской области. Через несколько месяцев после присяги Алексей начал жаловаться на ухудшение самочувствия - стали болеть и отекать ноги. Его направили на обследование и лечение в военный госпиталь в Екатеринбурге, а потом - на военно-врачебную комиссию. Там подтвердили диагноз "тромбофлебит", и с категорией годности "Г" - временно не годен - солдат отправился на 30 дней в увольнение домой.

- Леша почувствовал себя хуже: жаловался на боль в левой части груди, поэтому пошел в Белоярскую ЦРБ. Но получил от ворот поворот, поскольку на руках у него не было паспорта, только медицинский полис и военный билет. Там даже не выслушав его, стали объяснять, что обращение не по адресу: с военным билетом на прием надо идти в военный госпиталь. На следующий день Алексею стало хуже, боль усилилась. Вызвали "скорую". Его привезли в больницу. Врач, услышав кашель у Алексея, заподозрила у него ОРВИ и выписала направления на анализы.

Но на следующее утро Алексей умер.

- Вышел утром прогревать машину и упал, потерял сознание, - рассказала Марина Лебедева со слов родных. - Снова вызвали "скорую". В ней Алексей и умер.

Как выяснилось, Алексея принимала участковый терапевт, 58-летний врач высшей категории.

Коллеги и пациенты характеризовали терапевта как "внимательного человека", "хорошего и грамотного специалиста". Имеет даже опыт сотрудничества с военными: входила как терапевт в медкомиссии при местном военном комиссариате. "Что произошло, трудно объяснить", - сказала одна ее коллега.

...Семья Фоминых живет в небольшом - на восемь квартир - двухэтажном доме в поселке Баженово. Корреспонденту "РГ" мама Алексея Татьяна Борисова лишь промолвила:

- Мне тяжело вспоминать. В мозгу крутится лишь одно: почему врачи гоняли сына за бумажками, а не помогали?! Почему не выслушали, что у него тромбофлебит, что это может быть тромб! Почему?..

У главврача Белоярской ЦРБ Ивана Стельмаха на этот счет своя версия:

- То, что мы отказывали парню в медицинской помощи, отправляли его в военный госпиталь, это неверная информация, - говорит он. - К нему два раза выезжала "скорая", первый раз он даже отказался от госпитализации, сказал, что сам приедет в больницу. Его посмотрел один терапевт, другой, сделали ему обследование, назначили лечение, потом снова была вызвана "скорая", она снова выехала… Я встречался с матерью и братом, по-человечески извинился за то, что мы не смогли спасти парня, увы, мы не все можем...

- Алексей был моим учеником, хорошим парнем, - рассказал один из преподавателей Баженовской средней школы № 96, - бойцом. Он работал над собой, хотел стать лучше, сильнее. Смерть Алексея стала горем не только для его семьи, для многих в Баженово. И мне непонятно, как могло такое произойти? Парень приходит в больницу, говорит, что ему очень плохо, задыхается, что у него может быть тромб, и никто ничего не делает, чтобы ему помочь!

На этот вопрос, полагаем, предстоит дать ответ компетентным органам: расследование дела идет по линии регионального Следственного комитета, министерства здравоохранения Свердловской области, военной прокуратуры, его держат на контроле правозащитники. Но тем не менее проблема, считают эксперты, не в том: был парень в форме или одет "по гражданке". К драме привели более глубокие причины, чем одежда пациента. Одна из них связана с финансированием медицины.

Оказание помощи военнослужащим идет по линии военного ведомства, гражданских - по линии минздрава и системы ОМС. И надо лечиться там, где под это выделен бюджет.

Вторая причина, по мнению эксперта, - фатальная для жизни парня "ненастороженность" состоянием пациента со стороны как военных, так и гражданских врачей.

Но к первым вопросов значительно больше. Как парень с таким здоровьем оказался в армии? Его пролечили в военном госпитале и отправили в отпуск. А убедились ли, что лечение достигло эффекта? С какими рекомендациями его отпустили домой? И почему отпустили на время, а не комиссовали?

Гражданскую же больницу могло подвести неполное выяснение анамнеза: парня могли должным образом не расспросить, чтобы заподозрить смертельную опасность. Если так, увы, это врачебная ошибка. Но эта ошибка, по его мнению, была запрограммирована, скорее всего, не небрежностью врача, а цейтнотом: того времени, которое выделяется терапевту на прием одного пациента. Особенно в сегодняшних условиях, когда врач находится под давлением финансовых угроз со стороны страховых компаний, штрафующих больницу за ошибки в оформлении документов.

Комментарий

Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека Свердловской области:

- По закону первая помощь должна быть оказана всем без исключения. У нас в области это первый подобный случай, мы подготовим специальную памятку "У солдата выходной" с разъяснением прав военнослужащих, находящихся в увольнении, поскольку у них особый правовой статус, там будут приведены и адреса для обращений за медицинской помощью. Огромные соболезнования семье, такого не должно происходить с ребятами, которых мы сами отправляем служить родине.