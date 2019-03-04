В Югре в аварии погибли два человека

Полиция Сургутского района Югры проверяет обстоятельства автоаварии, которая унесла жизни двух человек.

ДТП, по данным ведомства, произошла накануне вечером на 42 километре дороги Сургут - Когалым. Водителя на Hyundai Sonata во время обгона занесло, и он выехал на встречную полосу и столкнулся с "Уралом".

"Двое пассажиров иномарки - женщина и молодой человек - погибли на месте. Водитель и другие двое пассажиров доставлены в больницу с травмами", - передает ОМВД России по Сургутскому району.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.