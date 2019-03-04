В Югре в аварии с автобусом пострадали семь человек

В Ханты-Мансийском автономном округе автобус попал в ДТП с грузовым автомобилем. В результате столкновения травмы получили семь человек.

Авария произошла сегодня утром на четвертом километре трассы Нягань-Таллинка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД, водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом въехал в большегруз MAN, стоявший на обочине. От удара полуприцеп вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом Fiat.

В момент аварии в автобусе находились пять пассажиров - сотрудники одной из организаций - и водитель. Все они были доставлены в больницу. По информации пресс-службы югорского МВД, тяжелых пострадавших нет. С травмами так же был госпитализирован предполагаемый виновник столкновения - водитель Volvo.

Причины аварии сейчас устанавливаются.