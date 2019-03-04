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04.03.2019 20:13
Рубрика: Происшествия

Драгоценные сотки

Закончено дело о махинациях с землей на 300 миллионов
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(7806)
4 марта Следственный комитет по Московской области объявил о том, что завершено расследование уголовного дела о масштабных махинациях с подмосковными участками.
Фото: СК РФ/ РИА Новости Фото: СК РФ/ РИА Новости
Фото: СК РФ/ РИА Новости

Земля вокруг столицы стоит огромных денег, поэтому попытки любыми путями урвать себе бесценные сотки фиксируются нередко. Но самые масштабные из них, когда речь идет о гектарах, расследуется Следственным комитетом. И там подобным преступлениям уделяется самое пристальное внимание.

Но и в одиночку провернуть земельную аферу нереально. Поэтому в подобных случаях речь всегда идет об организованных преступных сообществах. В нашем случае члены такого сообщества были обвинены в совершении махинаций с государственной недвижимостью. Общая сумма, которая была похищена у государства, - примерно 300 миллионов рублей.

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Дело вело второе управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России по Московской области. Их интересовала разнообразная "деятельность" шести членов организованного преступного сообщества, действовавшего на территории Чеховского района.

Все эти граждане обвиняются по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем и в шести эпизодах мошенничества и легализации того, что смогли прибрать к рукам.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий:

- Следствием установлено, что с октября 2011 по август 2016 года 13 членов преступного сообщества, в состав которого входили риелторы, предприниматели, сотрудники кадастровой палаты и иные лица, незаконно приобрели право на девять земельных участков и два здания, расположенных на территории различных населенных пунктов Чеховского муниципального района.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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По подсчетам следствия, общая стоимость имущества, права на которое приобрела эта группа граждан, составила более 285 миллионов рублей.

Общая же рыночная стоимость легализованного членами преступного сообщества имущества - участков земли и здания, составила не менее 60 миллионов рублей. А это по закону считается особо крупным размером, за который грозит максимально возможный по уголовной статье срок.

По словам представителя следственного ведомства, в настоящее время расследование уголовного дела завершено. Обвинительное заключение прокуратура утвердила.

И теперь все многочисленные тома отправляются в суд для рассмотрения по существу.

В состав преступного сообщества входили риелторы, предприниматели, сотрудники кадастровой палаты

В Следственном комитете подчеркнули, что в отношении шести человек, с которыми на первоначальном этапе следствия было заключено досудебное соглашение, судом уже вынесены приговоры.

Но на этом расследование по хищению подмосковной земли не заканчивается.

Против "иных участников преступного сообщества", чьи фамилии в СК не называют, уголовное дело выделено в отдельное производство. Известно только, что из этих граждан один уже объявлен в международный розыск.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет
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