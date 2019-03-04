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04.03.2019 16:54
Рубрика: Происшествия

Тюрьма сближает

Заключенные смогут отбывать срок рядом с домом
Текст: Владислав Куликов
Министр юстиции России Александр Коновалов сообщил о разработке проекта, который даст осужденным шанс оказаться в казенном доме рядом с домом.
Согласно статистике тюремные камеры пустеют: численность осужденных снижается несколько лет подряд. Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС Согласно статистике тюремные камеры пустеют: численность осужденных снижается несколько лет подряд. Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Согласно статистике тюремные камеры пустеют: численность осужденных снижается несколько лет подряд. Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Как рассказал Александр Коновалов на заседании коллегии минюста, в этом году ведомством будет обеспечено сопровождение законопроекта, предусматривающего возможность направления осужденного в исправительное учреждение, расположенное рядом с местом проживания его близких родственников, что позволит в меньшей степени разрывать социальные связи.

В Уголовно-исполнительный кодекс предлагается внести нормы, дающие осужденному право обратиться с просьбой к администрации - перевести его в колонию ближе к дому. Или в тот регион, где живут близкие родственники.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Если же просьбу исполнить невозможно из-за отсутствия в том регионе подходящих казенных домов, человека могут перевести в соседнюю область.

При этом право на перевод не будет безусловным. В некоторых случаях человеку могут отказать. Определенные категории осужденных, наоборот, необходимо держать дальше от родных мест.

Вопрос, где человеку сидеть, остается на усмотрение тюремного ведомства. Перевести в другой казенный дом заключенного могут по каким-то служебным соображениям, например, если человеку угрожает опасность. Или если в самой колонии реорганизация. Но идти навстречу человеку, желающему оказаться в местах не столь отдаленных от дома, гражданин начальник сегодня не обязан.

Раз в законе нет такого основания, как перевод ближе к дому, администрация колонии часто отказывает в таких просьбах. Подготовленный проект может дать шанс заключенным - не отрываться от семей. Это важно, ведь осужденный рано или поздно выйдет на волю. Если его забудут родные, ему некуда будет идти. Если же бывшего заключенного примут семья и воля, он скорее всего уже не будет повторять прошлых грехов.

Осужденный получит право попросить о переводе в регион, где живут близкие родственники. Администрация не сможет без причин отмахнуться от такой просьбы

Глава минюста особо отметил, что число заключенных снижается. Общая численность осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях, сократилась на 34,1 тысячи человек и по данным на 1 февраля составила 459 тысяч человек. Кроме того, 98,6 тысячи граждан находились под арестом в следственных изоляторах. Вместо лишения свободы суды активно применяют другие наказания, например, чаще стали назначать принудительные работы.

За прошлый год число осужденных к принудительным работам, поступивших в исправительные центры, увеличилось более чем вдвое.

"Это значит, что это наказание будет развиваться, дальше применяться как альтернатива изоляции от общества более активно", - заявил Александр Коновалов.

Сеть центров для принудительных работ расширяется.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст
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