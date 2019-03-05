Лифт с десятью пассажирами рухнул в подвал в ивановском ТЦ

Пассажирский лифт, в котором находились десять человек, рухнул в подвал в ивановском торговом центре "Плаза". К счастью, люди не пострадали.

По данным ивановской облпрокуратуры, ЧП в торговом центре на улице Ленина в Иванове упал в подвал вечером 4 марта.

- Установлено, что деятельность по эксплуатации помещений указанного торгового центра осуществляет ООО "Бизнес-Движение". Согласно пояснениям руководства указанной организации 4 марта 2019 года примерно в 20 часов 50 минут в пассажирский лифт на втором этаже вошло 10 человек, - сообщили в прокуратуре.

Лифт оказался перегружен. Выяснилось, что конструкция была рассчитана на максимальную грузоподъемность в 630 килограммов: в лифт могло поместиться не более восьми человек.

Из-за превышения предельной массы в лифте произошло аварийное срабатывание защитной системы. Из-за этого лифт он опустился до нулевого уровня в подвал, а двери заблокировались

Пассажиры, которые находились в лифте, позвонили в аварийно-диспетчерскую службу. Аварийная бригада приехала на место ЧП через час. Примерно десять минут ушли на разблокирование дверей.

- В результате инцидента никто не пострадал, травм не получил, - сообщили в прокуратуре.

Между тем, надзорное ведомство начало проверку в связи с ЧП.

По итогам расследования специалисты дадут юридическую оценку произошедшему и при необходимости примут меры прокурорского реагирования.