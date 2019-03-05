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05.03.2019 12:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Оперативники задержали наркокурьеров с помощью фальшивых денег

Текст: Владимир Богданов

Столичные наркополицейские при силовой поддержке бойцов спецотряда "Гром" задержали двух подозреваемых в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы московской полиции Екатерина Гузь.

- В результате проверки оперативной информации было установлено, что ранее судимая 40-летняя жительница Подмосковья и ее 55-летний подельник, также ранее судимый приезжий мужчина, могут быть причастны к распространению наркотиков. Позднее стало известно, что подозреваемые забирали в различных районах города из тайников запрещенные вещества. Затем фасовали их и снова продавали также путем закладок, - рассказала Гузь.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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По ее словам, операцию проводили в Южном административном округе столицы. В роли покупателя выступил сотрудник полиции. Он передал подозреваемым купюры-муляжи на сумму 1,3 млн рублей. Взамен злоумышленники тут же отдали ему неизвестное вещество общим весом 1 килограмм 250 граммов. Сразу после этого их задержали.

Пока экспертиза установила, что примерно 503 грамма изъятого является наркотическим средством - производным уксусной кислоты. Остальное вещество направлено на исследование в рамках возбужденного уголовного дела по статье УК "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков". Санкция по ней предусматривает до 10 лет лишения свободы. Подозреваемые арестованы.

Буквально накануне оперативники наркополиции в столице задержали 26-летнего москвича по подозрению в покушении на сбыт наркотика метилэфедрона в особо крупном размере. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичной полиции Юрий Титов.

- В квартире на улице Хлобыстова нашли около одного килограмма метилэфедрона. Наркотик задержанный собирался сбывать путем закладок, - сообщил Титов.

Подозреваемый арестован. По возбужденному уголовному делу ему грозит длительный срок заключения.

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