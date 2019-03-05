Пострадавших на владимирском заводе рабочих отправят в Нижний Новгород

Четырех рабочих, пострадавших во время пожара на заводе во Владимирской области, доставят в Нижний Новгород, сообщает ТАСС.

ЧП на территории завода по производству стеклотары "Русджам" произошло 5 марта в городе Гороховце Владимирской области. В результате пожара на предприятии семь человек попали в больницы с ожогами.

- Четыре человека, получившие наиболее сильные травмы, будут направлены в медицинский центр в Нижнем Новгороде. Среди пострадавших есть граждане стран ближнего зарубежья, - говорится в сообщении.

По данным регионального ГУ МЧС, пожар начался в строительной бытовке на площади 4 квадратных метра, пожарных на место ЧП не вызывали.

Семерых пострадавших, получивших ожоги, отвезли в Гороховецкую ЦРБ.