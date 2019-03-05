Рязанскую школу эвакуировали из-за короткого замыкания

В Рязанской школе сработала пожарная сигнализация. Эвакуировано 700 человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

ЧП произошло в школе № 63 во время первого урока. По данным МЧС, в 8:38 сработала пожарная сигнализация. По тревоге на место выехали 10 пожарных автомобилей.

Тем временем в школе в одном из классов на уроке географии учитель почувствовал запах дыма, сообщили подробности в мэрии. Сразу же было решено эвакуировать всех учащихся и уже через 15 минут в здании детей не осталось.

Прибывшие пожарные сняли потолочные плитки в классе, где произошло ЧП, и обнаружили короткое замыкание проводов. Загорания не было, пострадавших - тоже, сообщает МЧС.

Уроки на сегодня в школе отменили - класс обесточили, ведутся ремонтные работы. Как уточнили в пресс-службе администрации Рязани, возобновится ли завтра учебный процесс, станет известно позже.