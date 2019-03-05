СКР объявил об окончании дела маньяка, убивавшего жертв в белых перчатках

Во вторник Главное следственное управление СК по Москве объявило о завершении расследования уголовного дела в отношении Бахтиёра Матякубова, выходца из одной из республик Средней Азии. Этот человек обвиняется в пяти убийствах в столице и в области.

Орудовал он зимой и весной 2015 года. Обвиняемый выслеживал женщин в безлюдных местах, часто - в парках. На мужчин никогда не нападал. Первое убийство, по версии следствия, Матякубов совершил 17 марта 2015 года в Измайловском парке. 35-летняя женщина выгуливала собаку. Убедившись, что посторонних вокруг нет, мужчина дважды ударил москвичку ножом в сердце.

Часто убийца выслеживал жертв в магазинах. Шел следом и убивал. При этом ему было не важно - день на дворе или ночь.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в СК, следствию удалось установить характерный почерк нанесения ударов ножом. Маньяк бил так, чтобы наверняка убить женщину, и старался сделать это с первого удара. Следователи также занялись детализацией мобильного телефона. Пошагово восстанавливали все его передвижения, соотнося их с местами преступления. Наконец, был установлен адрес проживания подозреваемого.

Там во время обыска следователь обнаружил одежду со следами крови двух жертв. Правда сам Матякубов успел к тому времени уже уехать на родину. Его объявили в международный розыск. И нашли. Оказалось, что на родине этого человека уже поймали за совершение аналогичных убийств. В декабре 2017 года его экстрадировали в Москву.

По выводам психолого-сексолого-психиатрической экспертизы, у обвиняемого эмоционально неустойчивое расстройство личности, вспыльчивость, повышенная возбудимость, мстительность и личная неприязнь к женскому полу. Выяснилось, что маньяк мстил всем женщинам за измену своей супруги. Во время следствия Матякубов вину признал полностью.

Следователи уверяют, что ими собрана достаточная доказательственная база. А обвинение прокурор утвердил.

Сейчас тома этого страшного дела ушли в суд.