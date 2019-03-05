Гагаринский райсуд столицы приступил к рассмотрению по существу иска Генпрокуратуры о взыскании в доход государства с бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина и его родных 380 миллионов рублей.

По данным следствия, он является подельником по делу полковника полиции Дмитрия Захарченко, ставшего известным на всю страну благодаря рекордной сумме в 9 миллиардов рублей в разной валюте, найденной при обысках на квартире его сестры. Почти все эти деньги по решению суда переданы в доход государства. Что касается имущества полковника ФСБ и его близких, то по утверждению представителя прокуратуры, выступившего в суде, квартиры, машины и земля ответчиков приобретены на нетрудовые доходы и не без помощи Сенина.

Прокурор считает, что Сенин жил на широкую ногу. Своему водителю Виктору Клуженкову, лично нанятому, он платил столько же, сколько и сам получал на службе. Кроме того, у полковника в штате кроме водителя имелись гувернантки и уборщицы.

Помимо Сенина в числе ответчиков, перечисленных в иске, фигурируют 13 физических и одно юридическое лицо - ООО "Апартс". Также перечислены 28 объектов недвижимости - дома, участки, квартиры в столице, Московской области и в Сочи. В списке также пять дорогих автомобилей, зарегистрированных на Сенина и его близких. Среди тех, чье имущество просит изъять прокуратура, жена Сенина - Ольга (сестра полковника Захарченко). А также его сестры, тетя, дядя и водитель.

Сенин исчез в конце апреля 2017 года. Уходя на обед, он оставил сослуживцам ключ от сейфа, удостоверение и рапорт об увольнении из ФСБ. С обеда он не вернулся.

В суде в ходе процесса были проведены допросы нескольких свидетелей.