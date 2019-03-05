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05.03.2019 18:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не те доходы

Имущество полковника и его родственников пойдет в доход государства
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(7807)
Гагаринский райсуд столицы приступил к рассмотрению по существу иска Генпрокуратуры о взыскании в доход государства с бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина и его родных 380 миллионов рублей.

По данным следствия, он является подельником по делу полковника полиции Дмитрия Захарченко, ставшего известным на всю страну благодаря рекордной сумме в 9 миллиардов рублей в разной валюте, найденной при обысках на квартире его сестры. Почти все эти деньги по решению суда переданы в доход государства. Что касается имущества полковника ФСБ и его близких, то по утверждению представителя прокуратуры, выступившего в суде, квартиры, машины и земля ответчиков приобретены на нетрудовые доходы и не без помощи Сенина.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Суд рассматривает иск прокуратуры к Захарченко на полмиллиарда рублей

Прокурор считает, что Сенин жил на широкую ногу. Своему водителю Виктору Клуженкову, лично нанятому, он платил столько же, сколько и сам получал на службе. Кроме того, у полковника в штате кроме водителя имелись гувернантки и уборщицы.

Помимо Сенина в числе ответчиков, перечисленных в иске, фигурируют 13 физических и одно юридическое лицо - ООО "Апартс". Также перечислены 28 объектов недвижимости - дома, участки, квартиры в столице, Московской области и в Сочи. В списке также пять дорогих автомобилей, зарегистрированных на Сенина и его близких. Среди тех, чье имущество просит изъять прокуратура, жена Сенина - Ольга (сестра полковника Захарченко). А также его сестры, тетя, дядя и водитель.

Сенин исчез в конце апреля 2017 года. Уходя на обед, он оставил сослуживцам ключ от сейфа, удостоверение и рапорт об увольнении из ФСБ. С обеда он не вернулся.

В суде в ходе процесса были проведены допросы нескольких свидетелей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Дело о миллиардах полковника Захарченко
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