Сына известного телепродюсера избили в Подмосковье

Сына продюсера телеканала "Культура" Аркадия Бедерова, Владимира, избили двое знакомых.

Как сообщает KP.Ru, инцидент произошел в феврале, но известно об этом стало только сейчас. 49-летнего Владимира Бедерова, который работает режиссером монтажа на канале "Культура", доставили в больницу с множественными переломами и сотрясением мозга.

Драка произошла в квартире Бедерова, которая находится в Одинцово. Между двумя гостями и хозяином завязалась ссора, которая переросла в избиение. В итоге задержаны 50-летний Александр Зайцев и 58-летний Дмитрий Саенко.



Сейчас они находятся под подпиской о невыезде по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".