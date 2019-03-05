Пять раз за десять дней в экстренную службу "112" звонила некая дама, утверждавшая, что три многоквартирных дома в подмосковной деревне Островцы заминированы и вот-вот взлетят на воздух.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что информация была проверена и предметов, представляющих опасность, не обнаружено. А полиция вычислила по голосу и телефону эту "минершу" - задержала 47-летнюю москвичку, которую по решению суда взяли под стражу. По каждому звонку возбуждены уголовные дела по статье 207 УК РФ - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Эта статья предусматривает максимальное наказание до 8 лет тюрьмы. Мотивы поступка этой женщины выяснит следствие. Но проблема в том, что телефонный терроризм становится массовым и практически ежедневным явлением.

Вот хроника за один только день, когда была задержана эта телефонная террористка. Почти сотню человек эвакуировали из бизнес-центра "Фабрика Станиславского", расположенного на улице Станиславского, 21, что в центре Москвы, после анонимной угрозы минирования. К счастью, взрывного устройства не было. Чуть позже угрожали взорвать столичный бизнес-центр "Даниловская мануфактура" на Варшавском шоссе. Тоже ничего опасного не обнаружили.

А в Кузбассе возбудили уголовное дело против пассажира, заявившего о бомбе на борту самолета, выполнявшего рейс по маршруту "Кемерово - Москва". Взрывное устройство, по его словам, находилось в ручной клади. Разумеется, транспортные полицейские и сотрудники местного УФСБ эвакуировали пассажиров и все тщательно проверили - не только самолет, но и аэропорт. Бомбы не было. Но был весьма пьяный 59-летний заявитель. Ему всего лишь не хотелось по требованию стюардессы убрать сумку из прохода салона, вот он и придумал "минирование". Сесть в тюрьму он может на три года.