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05.03.2019 13:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У клиента банка двойник украл 10 миллионов рублей

Текст: Михаил Фалалеев
Беспрецедентный случай мошенничества произошел в одном из столичных банков. Со счетов 28-летнего вкладчика вдруг исчезли все сбережения - 10 миллионов рублей. Причем работники банка были твердо уверены, что деньги снимал их давний, еще с 2014 года, клиент.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Собеседники корреспондента "Российской газеты" в правоохранительных органах рассказали удивительную, похожую на авантюрный роман, историю. Тревогу забил владелец денег, о пропаже которых узнал, войдя в мобильное приложение банка. Полиции он сообщил, что у него были открыты два банковских вклада: один - на 100 тысяч евро, другой - на 3 миллиона рублей. И вдруг выяснилось, что 22 января оба счета были обнулены.

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В банке о случившейся краже не подозревали (впрочем, непричастность к мошенничеству работников этого кредитного учреждения проверяется). Известно, что в офис пришел мужчина, предъявил паспорт, под которым числился их клиент, и забрал деньги, причем - наличными. Понятно, что работники паспорт внимательно смотрели, сличали фотографию с оригиналом и признали полное соответствие.

Более того, подняли записи камер видеонаблюдения. И действительно, деньги снимал со счетов человек, очень похожий на настоящего клиента, которого обокрали. Впрочем, видеозапись сейчас изучают полицейские эксперты, сопоставляя степень схожести мошенника и его жертвы. Одновременно параметры мошенника будут отправлены в электронные полицейские базы данных - "умные" видеокамеры в метро, общественных местах и на улицах сумеют опознать подозреваемого в преступлении.

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Так что же это было? Одна из версий - вкладчика обокрал его давний и, может быть, близкий знакомый или даже родственник. Мошенник хорошо знал не только внешность, но и документы своей жертвы, а также банковские реквизиты. Кроме того, он обладает неким административным ресурсом - предъявленный в банке паспорт сочли за настоящий. Заметим, что в этих организациях умеют отличать подделки - на надежности банков строится их бизнес. Значит, документ был неотличим от подлинника. Ну а личное сходство - не обязательно пластическая операция, достаточно умелого грима. Или все-таки родственник?

Сыщикам предстоит проверить не только весь круг родных и знакомых потерпевшего, но и подноготную самого "обокраденного" вкладчика. Уж слишком много в этой истории странностей и неувязок. Может, в этой афере участвовал и сам пострадавший? На все вопросы ответит следствие.

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