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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Одно лицо

У клиента банка двойник украл 10 миллионов рублей
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(7807)
Беспрецедентный случай мошенничества произошел в одном из столичных банков. Со счетов 28-летнего вкладчика вдруг исчезли все сбережения - 10 миллионов рублей. Причем работники банка были твердо уверены, что деньги снимал их давний, еще с 2014 года, клиент.

Собеседники корреспондента "Российской газеты" в правоохранительных органах рассказали удивительную, похожую на авантюрный роман историю. Тревогу забил владелец денег, о пропаже которых узнал, войдя в мобильное приложение банка. Полиции он сообщил, что у него были открыты два банковских вклада: один - на 100 тысяч евро, другой - на 3 миллиона рублей. И вдруг выяснилось, что 22 января оба счета обнулены.

Фото: Ульяна Вылегжанина
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В банке о случившейся краже до последнего момента не подозревали (впрочем, непричастность к мошенничеству работников этого кредитного учреждения сейчас тщательно проверяется). Известно, что в офис пришел мужчина, предъявил паспорт, под которым числился их клиент, и забрал деньги, причем наличными. Понятно, что работники паспорт внимательно смотрели, сличали фотографию с оригиналом и признали полное соответствие.

Более того, подняли записи камер видеонаблюдения. И действительно, деньги снимал со счетов человек, очень похожий на настоящего клиента, которого обокрали. Впрочем, видеозапись сейчас изучают полицейские эксперты, сопоставляя степень схожести мошенника и его жертвы. Одновременно параметры мошенника будут отправлены в электронные полицейские базы данных - "умные" видеокамеры в метро, общественных местах и на улицах сумеют опознать подозреваемого в преступлении.

Так что же это было? Одна из версий - вкладчика обокрал его давний и, может быть, близкий знакомый или даже родственник. Мошенник хорошо знал не только внешность, но и документы своей жертвы, а также банковские реквизиты.

Кроме того, он обладает неким административным ресурсом - предъявленный в банке паспорт сочли за настоящий. Заметим, что в этих организациях умеют отличать подделки - на надежности банков строится их бизнес. И службы собственной безопасности в частных финансовых структурах ничуть не хуже, чем в государственных и очень компетентных органах. Тем более что почти все работники служб безопасности банков - выходцы из этих органов.

Одна из версий - вкладчика обокрал его давний близкий знакомый или даже родственник. Мошенник хорошо знал не только внешность, но и документы своей жертвы, а также банковские реквизиты

Значит, предъявленный документ был неотличим от подлинника. То есть либо преступник изготовил точную копию документа, либо предъявил настоящий паспорт, временно позаимствовав его у законного владельца. Что еще раз подтверждает версию о близком знакомстве преступника и его жертвы.

Ну а личное сходство - не обязательно результат пластической операции. Достаточно обратиться к опытному визажисту, который нанесет грим. А за дополнительную плату сохранит свою услугу в секрете.

Или все-таки родственник? Тогда и гримировать почти не нужно. Сыщикам предстоит проверить не только весь круг родных и знакомых потерпевшего, но и подноготную самого "обокраденного" вкладчика. Уж слишком много в этой истории странностей и неувязок. Может, в этой афере участвовал и сам пострадавший? На все вопросы, разумеется, ответит следствие.

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