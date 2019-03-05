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05.03.2019 17:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Владимирская продавщица объяснила, почему нокаутировала посетителя

Текст: Антон Валагин (Владимир)

Продавщица пивного магазина в Гусь-Хрустальном Карина Еремеева, прославившаяся на весь мир укрощением пьяного буяна, рассказала подробности инцидента.

- В конце очереди стояли двое пьяных мужчин. Один случайно задел другого, а тот схватил его и стал бить головой о холодильник. Я подумала: он ему сейчас голову разобьет. Пришлось действовать быстро и применить навыки, полученные на занятиях тайским боксом. После двух ударов здоровяк не успокоился и хотел налететь уже на меня. Мало того, он еще и плюнул! Тогда пришлось ударить еще раз. Мужчина упал, а я вернулась за кассу, вызвала полицию и скорую помощь, - рассказала сайту KP.Ru Карина.

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Нокаутированный буян еще минут 10 лежал на полу, оскорбляя всех вокруг. Медики диагностировали у него перелом лодыжки, продавщица помогла наложить шину. Через несколько дней избитый мужчина пришел в магазин и извинился. Еще через два месяца Карина уволилась из магазина, хотя у руководства претензий к ней не было. Среди посетителей магазина 22-летняя девушка встретила своего будущего мужа и теперь вместе с ним растит двоих детей.

Эта история произошла в 2016 году, однако широкую огласку получила лишь сейчас - после того, как видео с камер наблюдения в магазине разлетелось по европейским соцсетям. Бритнаский боец UFC Даррен Тилл опубликовал ролик с одобрительным комментарием. "Сделаю это сегодня же", - написала одна из зрительниц.

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